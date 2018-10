Il gatto in salute se la sua ciotola non è di plastica

ilgiornale

: RT @Passionegatti: Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (Franço… - mgbond : RT @Passionegatti: Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (Franço… - Passionegatti : Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (F… - Dansai75 : RT @nikcarbone: [PODCAST] qui per riascoltare #ObiettivoSalute Risveglio | #Cane o #gatto? Le cure di cui hanno bisogno i nostri #animali |… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Le malattie della pelle, oltre che essere parecchio fastidiose per chi ne soffre, creano spesso anche problemi psicologici perché il prossimo, sovente, si dimostra piuttosto sospettoso nel vedere chiazze, ponfi, crosticine e simili spuntare da varie parti del corpo. Un banale esempio può essere l'acne giovanile che tanto affligge gli adolescenti in un periodo molto particolare per i loro rapporti sociali. Ebbene, l'acne colpisce non solo le persone ma anche i gatti, e prende il nome di acne felina. Ci sono alcune razze, come i Persiani, che sono più soggette a questa fastidiosa dermatite, la quale compare con la formazione di comedoni neri che si conglutinano spesso in formazioni crostose che possono infettarsi ed emettere un pessimo odore oltre che sanguinare. A parte il disagio per il micio, anche in questo caso esistono delle implicazioni sociali perché nessuno sarebbe felice di ...