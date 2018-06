L' importanza del parental control | un adolescente spende 691 sterline in microtransazioni

Allarme obesità in Sicilia : l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire migliori percorsi di cura e sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

TRENTO OLIMPIA MILANO / Streaming video e diretta Rai.tv : l'importanza del fattore campo (finale gara-4) : diretta TRENTO OLIMPIA MILANO, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto. La EA7 conduce 2-1, finora il fattore campo è sempre stato rispettato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:53:00 GMT)

La Vagina Oltre l’incognito : l’importanza della consapevolezza : “Organizzato da La Valigia Rossa – azienda che si occupa di salute e benessere sessuale a livello nazionale – questo incontro nasce dall’esigenza delle donne di conoscere il proprio corpo, le emozioni e i bisogni di una parte così intima e profonda come la regione pelvica. La muscolatura del pavimento pelvico è un centro di emozioni importantissime: quando si allenta, la sensazione di smarrimento e instabilità influisce ...

L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche : geologi - chimici e agronomi insieme per un clima migliore : geologi, meteorologi, chimici e agronomi, insieme per parlare de’ “L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche”. Questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania, in collaborazione con A.I.S.A.M. (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e meteorologia) e Hearth, che si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.30 nell’aula consiliare G. Sessa a Fisciano (Salerno). Un importante ...

L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto : Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci parla dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto. Infatti, la cura di questo tumore necessita dell’apporto di vari specialisti, tutti con una specifica esperienza e coordinati per la gestione di ciascun caso. ? Oncologo medico, chirurgo, radiologo, radiologo interventista, anatomopatologo e radioterapista ...

Il terremoto dell’Emilia : 6 anni dal sisma - l’importanza della memoria : “A distanza di 6 anni dal 20 e 29 maggio 2012, molto è stato fatto nell’ambito della ricostruzione; per la prima volta ci si è resi conto dell’importanza delle conoscenze geologiche del nostro territorio e mai come prima si è percepita l’evoluzione del territorio sotto i nostri piedi. Lo sforzo effettuato per ampliare la consapevolezza dei cittadini e adeguare la normativa non basta per assicurare alle future generazioni terremoti senza ...

Workshop a Scicli sull'importanza dell'ascolto : Antonella Frigato, coach professionista, spiegherà come l'essenza del dialogo sia l'ascolto, perché gli interlocutori si capiscano.

MICA - COS'È E A COSA SERVE/ Video Iene : il lato oscuro della cosmetica e l'importanza del minerale sintetico : MICA, COS'È e a COSA SERVE: il reportage de Le Iene. Dalla cosmetica all'elettronica: l'uso è diffuso, ma è emergenza schiavi. C'è il problema dello sfruttamento dei minori...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:28:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : perché mangia riso e verdure in conferenza stampa? L’importanza dell’alimentazione lampo : Tom Dumoulin ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2018 grazie alla superlativa cronometro corsa ieri pomeriggio a Gerusalemme. L’olandese ha dominato i 9,7 chilometri per le strade della capitale di Israele e ha saputo fare la differenza da vero Campione del Mondo di specialità infliggendo già un distacco importanti ai vari Chris Froome, Fabio Aru, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez. Il vincitore della passata edizione ...

Inquinamento dell’aria - Greenpeace : i dati OMS evidenziano l’importanza di abbandonare i combustibili fossili : L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha diffuso oggi la mappatura dei livelli di Inquinamento nelle città di tutto il mondo, uno studio che rappresenta un chiaro invito ad agire per eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Si tratta della più completa mappatura dei livelli di Inquinamento delle città a livello globale disponibile ad oggi. “I dati mostrano che la dipendenza dall’energia sporca rappresenta un rischio per ...

“Spesso agisce nell’ombra”. Scompenso cardiaco - nemico temibile e subdolo del cuore. L’importanza della prevenzione : come informarsi : Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia ...

L'importanza del Calcio a 5 è utile nel Calcio a 11? : ...per alcuni il Calcio nasce come gioco offensivo di squadra finalizzato a fare quanti più goal possibili ma non sono rare altre interpretazioni come da esempio quello di pensare al Calcio come sport ...

Se dici sesso : la Dott.ssa Giulia Fastame ci parla dell'importanza del consenso in un rapporto : Se dici sesso, dal lunedì al venerdì, alle 14.10 su MTV , Sky 133, o in streaming su NOWTV . La Dott.ssa Giulia Fastame è Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Sessuale. Formazione integrata per il ...

L’importanza della nonna materna : Quando si diventa madri, si capisce la propria un po’ di più: non vi è neomamma che non esclami: “Come aveva ragione mia madre!” oppure “Sto diventando come mia madre!”. Il legame tra madre e figlia è da sempre uno dei più solidi e solidali, se esistente. Forse è per questo che all’arrivo di un nipote, si tende a privilegiare il rapporto della nonna materna, cui si domanda una maggiore presenza in casa e si demanda una maggiore ...