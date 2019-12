Tennistavolo, Mondiali femminili a squadre 2018: niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale (Di giovedì 3 maggio 2018) Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio aveva deciso che le due compagini avrebbero dovuto scontrarsi oggi alle ore 10.00. Oppure il destino aveva voluto offrire loro l’opportunità per compiere un grande gesto di distensione. Le due selezioni hanno inoltrato richiesta all’ITTF affinché una formazione unica (Corea Unificata) delle due squadre potesse affrontare domani in semifinale la vincente della sfida tra Ucraina e Giappone, e la domanda è stata subito accolta. ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tennistavolo Mondiali