lastampa

: La storia di Alan Bean, il quarto uomo a sbarcare sulla Luna che l’ha dipinta per tutta la vita … - AdrMontanaro : La storia di Alan Bean, il quarto uomo a sbarcare sulla Luna che l’ha dipinta per tutta la vita … - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: #DamonLindelof fa un po’ di chiarezza sul suo nuovo, controverso progetto: una serie tv basata sull'acclamata graphic nov… - comingsoonit : #DamonLindelof fa un po’ di chiarezza sul suo nuovo, controverso progetto: una serie tv basata sull'acclamata graph… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Era diventato famoso come “l’che dipinge la”. I suoi grandi quadri che ritraggono gli scenari del suo sbarcore e di quelli delle altre missioni Apollo, si trovano esposti in importanti gallerie d’arte, come il Fine Art Museum di Houston, e presso il Museo della Smithsonian, quello dell’Aeronautica e dello Spazio a Washington.Be...