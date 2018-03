Plastica in mare | cosa succede

Dischetti di Plastica in mare - Punta Campanella : “Segnalate gli avvistamenti” : Centinaia di avvistamenti nel tirreno centrale, tra Lazio e Campania. Migliaia di Dischetti di plastica sono comparsi nei giorni scorsi lungo i litorali del centrosud. Un fenomeno misterioso che ha in parte allarmato ambientalisti ed esperti. Pochi gli avvistamenti in costiera, per ora. Ma intanto il Parco Marino di Punta Campanella è pronto a monitorare la situazione e invita tutti a segnalare eventuali avvistamenti attraverso il ...

Bali : video shock mostra un sommozzatore nuotare in un “mare di Plastica” : L’inquinamento ambientale è uno dei problemi più preoccupanti che i principali governi del mondo devono affrontare per impedire che l’azione scellerata dell’uomo distrugga il pianeta più di quanto già fatto, e se da un lato il problema che si continua ad affrontare è legato alle emissioni di gas inquinanti, un altro aspetto preoccupante riguarda l’inquinamento dei mari. Un problema di cui si è già parlato in molte ...

Mare di Plastica - l’immersione al largo di Bali lascia di stucco il sommozzatore. Che pubblica il video sui social : Lancia l’allarme attraverso i suoi profili social, Rich Horner, dopo un’immersione a sud dell’isola di Bali, Indonesia. Più che tra i pesci, nelle acqua al largo di Manta Point ha nuotato in un Mare di plastica. Nel video che ha postato su Facebook e Youtube, Horner nuota letteralmente in mezzo ai rifiuti. L’indomani qualcuno ha comunicato a Horner che i rifiuti non c’erano più, che la corrente li aveva portati ...

Marevivo : mai più cannucce di Plastica - 500 anni per smaltirle - : L'organizzazione ambientalista, in prima linea contro le microplastiche che inquinano i nostri mari, lancia l'allarme per sensibilizzare i consumatori: "In tutto il mondo se ne consumano un miliardo al giorno" - LO SPECIALE

Mare : Plastica presente in oltre il 70% dei pesci oceanici degli abissi : Particelle di plastica sono state trovate in quasi tre quarti dei pesci che vivono nelle profondità oceaniche dell’Atlantico nordoccidentale, una delle più alte frequenze di microplastiche riscontrate nei pesci di tutto il mondo. E’ quanto rivela uno studio condotto dagli scienziati della National University of Ireland Galway, pubblicato in ‘Frontiers in Marine Science’. Molti hanno consumato diversi piccoli pezzi ...

Ambiente - “Il mare d’inverno” : il 28 gennaio la tradizionale pulizia delle spiagge - “sono fatte di sabbia non di Plastica” : È la plastica il principale rifiuto che aggredisce l’Ambiente marino italiano. A dirlo è l’associazione ambientalista Fare Verde, che domenica 28 gennaio 2018 ha organizzato in tutta Italia la manifestazione “Il mare d’inverno”, la tradizionale pulizia delle spiagge giunta alla ventisettesima edizione. Non a caso, lo slogan della manifestazione quest’anno è : “La spiaggia é fatta di sabbia, non di plastica.” “Le spiagge italiane sono aggredite ...

