Windows 10 on ARM | le app desktop non influenzeranno la mostruosa autonomia

Windows 10 Mobile : un Hacker installa Windows on ARM e Windows RT su un Lumia 1520 : Con il rilascio di Windows Phone Internals, un tool non ufficiale in grado di ottenere l’accesso al Root e di aggirare il SecureBoot dei dispositivi Mobile di casa Microsoft, si è aperto un grosso varco per il modding di Windows 10 Mobile. Tale tool consente in sostanza di installare liberamente ROM personalizzate e, grazie a questa funzionalità, Gustave, un Hacker molto famoso nella community di Microsoft e sviluppatore di Interop, è riuscito ...

TIM sarà l’operatore italiano che supporterà i PC Windows 10 on ARM : La piattaforma Windows 10 on ARM, nonostante sia nata da pochissimo, sta ribaltando l’intero mercato PC con il passaggio dai semplici chip Intel a quelli Snapdragon. I vantaggi per l’utente comune con i nuovi processori consistono principalmente in un avvio molto più rapido, in un costo più basso e una maggiore autonomia che, in alcuni casi, supera tranquillamente le 20 0re. I primi PC con Windows on ARM sono l’Asus NovaGO, ...

Presentato il Miix 630 - il primo device di Lenovo con Windows on ARM : Al CES 2018 Lenovo ha rivelato il nuovo Miix 630, si tratta del suo primo dispositivo Windows basato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con Windows 10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora più allettante, Lenovo lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La tastiera ...

Lenovo presenta il Miix 630 - il primo device di Lenovo con Windows on ARM : Al CES 2018 Lenovo ha rivelato il nuovo Miix 630, si tratta del suo suo primo dispositivo Windows basato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con Windows 10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora migliore, Lenovo lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La sua tastiera retroilluminata è dotata di ...