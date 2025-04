Primacampania.it - Torre del Greco, sequestrato furgone con rifiuti speciali: un denunciato in fuga su veicolo rubato

DEL– Uncarico diè statodalla polizia municipale didel, mentre i due occupanti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il mezzo è stato intercettato in via Litoranea dagli agenti del nucleo ambiente ed ecologia, diretto da Gennaro Russo e coordinato da Marianna Luciano, che lo tenevano d’occhio da giorni grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, dove era già stato ripreso mentre sversava materiale illecito in più punti del territorio.A bordo si trovavano il conducente e un altro uomo, giànel maggio scorso per trasporto illecito di. Il conducente non ha saputo esibire alcuna documentazione autorizzativa, motivo per cui è scattato il sequestro del mezzo e del materiale trasportato. Si tratta del terzo sequestro effettuato in pochi giorni dagli agenti per trasporto non autorizzato di