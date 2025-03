Viterbotoday.it - Topo d'albergo e scippatore, condannato a 4 anni per il furto di una collanina

Quattrodi reclusione. È la condanna inflitta a un 27enne di origine egiziana, noto soprattutto per i suoi colpi negli hotel di Viterbo. Ma il 14 maggio 2023, al Riello, ha strappato una catenina d'oro dal collo di un cinese di 69. In via Falcone e Borsellino, nei pressi del tribunale.