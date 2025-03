Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 6-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Break: si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di De.Seconda15-40 Dritto a sventaglio strettissimo perche manda fuori dal campo De. L’australiano cerva un complicato rovescio lungolinea che non rientra in tempo e termina in corridoio.15-30 Desi riscatta immediatamente con il settimo ace del.0-30 Doppio fallo, il terzo della partita per l’australiano.0-15 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di De5-5 Gioconon colpisce benissimo un dritto trovando una traiettoria più corta che sorprende DeA-40 Prima al centro vincente perche ha trovato l’aiuto dal servizio nel momento del bisogno40-40 Prima in kick ad uscire e dritto inside-in vincente perche annulla il terzo set point.