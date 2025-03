Lanazione.it - Le grandi infrastrutture. Porto Ercole, servono 14 milioni: “Una parte dalle concessioni”

Monte Argentario, 26 marzo 2025 – Quattordicicercasi per la messa in sicurezza deldi. E inpotrebbero arrivare dai pontili. L’allungamento del molo di sottoflutto di ben 102 metri rispetto all’attuale struttura rimane una priorità per l’amministrazione Cerulli, che con il vicesindaco Michele Lubrano sta portando avanti l’iter per la realizzazione dell’opera. Un progetto a lungo termine che, una volta ultimato, permetterebbe di arginare le mareggiate che, in passato, tanti danni hanno causato alle banchine. E il tutto è collegato anche alledemaniali dei pontili galleggianti, che a settembre andranno a gara e permetteranno al Comune di incassare i canoni, che non sarebbero a quel punto più statali ma comunali. L’ente ha infatti già in mano la concessione di tutta l’area portuale per 50 anni, mentre la durata delleandrà stabilita con dei parametri del Governo centrale, ma sarà comunque pluriennale e sarà da 4, 6, 10 o fino a 20 anni.