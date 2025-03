Calciomercato.it - Juve, Koopmeiners ancora nel mirino: “Non ha più alibi”

In casa bianconera ditopuntato nei confronti del centrocampista olandese: lo sfogoE’ stato forse l’acquisto più voluto e sponsorizzato dal tecnico nel corso del mercato estivo. E’ considerato come una delle più grandi delusioni della stagione.I tifosi dellacontro(LaPresse) – Calciomercato.itE le parole pronunciate via social da Teunnon sono di certo passate inosservate. “Tante cose positive questa settimana” la frase scritta sui social dal centrocampista dellantus. Una frase che ha lasciato basiti tanti tifosi bianconeri, che hanno subito collegato quanto scritto all’esonero di Thiago Motta. Anche perché, ad onore della cronaca, oltre all’esonero del tecnico, rimpiazzato da Tudor, c’è da segnalare che l’Olanda è poi uscita ai calci di rigore contro la Spagna e nella sfida di ritornoha giocato solo i minuti conclusivi dei supplementari, segnando il penalty nel corso della lotteria dei rigori.