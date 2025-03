Ilgiorno.it - Indagine della Cisl trasporti. Magri stipendi e turni faticosi i conducenti non ci stanno

Nella Lombardia locomotiva d’Europa dove ogni giorno milioni di lavoratori si spostano con i mezzi pubblici nessuno quasi ha più voglia di fare l’autista. Poco importa che si tratti di un furgone, un tir o un pullman i problemicategoria sono sempre gli stessi:pesanti, salari bassi e una cresce insicurezza. Non è un caso che otto lavoratori su dieci hanno dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di dimettersi e cambiare lavoro. Un malessere fotografato da BiblioLavoro, il centro studi diLombardia attraverso 1.500 interviste ad altrettanti iscritti al sindaco. "Si segnala un diffuso disagio fra i lavoratori e le lavoratrici di un settore che offre importanti servizi ai cittadini - spiega Marco Ceriani, segretario generale di FitLombardia - I salari sono fermi da anni e non sono più sufficienti a garantire un’esistenza dignitosa come evidenzia il 56% dei nostri iscritti che hanno partecipato al sondaggio e si dichiara insoddisfatto".