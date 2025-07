Fischiano Trump Infantino lo difende Gli immigrati? Cose di poco conto Forbes

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato fischiato domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, durante la finale del mondiale per club tra Chelsea e Psg. E’ accaduto due volte: quando è stato inquadrato dal maxischermo prima dell’inno nazionale e al momento della premiazione. Il presidente della Fifa Gianni Infantino, però lo ha difeso minimizzando le preoccupazioni circa l’impatto della repressione sull’immigrazione da parte di Trump. I mondiali con i tifosi immigrati che Trump non vuole. Forbes scrive: Il presidente ha partecipato alla finale insieme alla first lady Melania Trump, al procuratore generale Pam Bondi, al segretario per la sicurezza interna Kristi Noem e al segretario ai trasporti Sean Duffy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fischiano Trump, Infantino lo difende. Gli immigrati? Cose di poco conto (Forbes)

In questa notizia si parla di: trump - infantino - fischiano - difende

La Uefa attacca Infantino: “È arrivato in ritardo al congresso per accompagnare Trump In Medio Oriente” - La Uefa si scaglia contro la Fifa e Gianni Infantino. Lo accusa di “interessi politici privati” a discapito delle sue responsabilità nel calcio.

Trump firma il pallone dei Mondiali con l'emiro del Qatar e Infantino - Doha, 15 mag. (askanews) - Dopo la cena al Lusail Palace di Doha, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha firmato, insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e all'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani a una cerimonia di firma del pallone dei Mondiali di calcio.

Infantino ha fatto arrabbiare il calcio europeo: il tour con Trump e i mondiali all’Arabia, ora è guerra tra Fifa e Uefa - Una questione di principio. E proprio per questo essenzialmente politica. Una settimana fa alcuni delegati della Uefa hanno abbandonato il 75esimo Congresso della Fifa, che si stava svolgendo ad Asunción, in Paraguay.

Fischiano Trump, Infantino lo difende. Gli immigrati? Cose di poco conto (Forbes).

Trump e quei fischi al MetLife: la Casa Bianca e la Fifa preoccupati per il Mondiale del 2026 - Durante la finale del coppa del mondo per club presidente accolto da molti fischi anche durante l'inno e per la premiazione ... Lo riporta lasicilia.it

“Ma cosa sta facendo?”: Trump rimane sul palco durante la premiazione del Chelsea: l’imbarazzo di Infantino e dei calciatori – Video - “Non mi aspettavo che Trump sollevasse il trofeo con noi, ma credo che dimostri quanto sia importante il torneo”. Da ilfattoquotidiano.it