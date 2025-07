Temptation Island Lucia e Rosario? Come li beccano finale rovinato

Una coppia di Temptation Island sarebbe stata avvistata insieme nelle scorse ore: si tratta di Rosario e Lucia, di cui si è parlato molto anche prima dell'inizio dell'edizione di quest'anno per via di alcune segnalazioni negative nei loro confronti. Segnalazioni secondo cui i due sarebbero in crisi giĂ da tempo. O meglio, giĂ da prima della partecipazione alla trasmissione. Questa nuova testimonianza, però, cambia un po' le carte in tavola: una persona ha comunicato all’esperta di gossip Deianira Marzano di aver avvistato sabato scorso i due protagonisti del reality show di Canale 5 insieme a un supermercato a Vimodrone: “Sabato scorso, 127, li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrome (MI)". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island, Lucia e Rosario? Come li beccano, finale rovinato

In questa notizia si parla di: temptation - island - lucia - rosario

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

«Sabato scorso li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrome, lui tra l’altro con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma». Chi segue Temptation Island sa che Lucia e Rosario erano tra le Vai su Facebook

#TemptationIsland, un’altra #coppia #modenese dopo #Simone e #Sonia B.: ecco #Lucia e #Rosario, con il dilemma della #convivenza Vai su X

Temptation Island, Lucia e Rosario: ecco cosa è successo tra loro dopo il programma; Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma; Lucia e Rosario: conosciamoli meglio - Temptation Island Clip |.

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma - Cosa è successo a Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo la loro esperienza a Temptation Island 2025? Si legge su fanpage.it

Temptation Island, Lucia e Rosario: ecco cosa è successo tra loro dopo il programma - Lucia e Rosario sono usciti insieme da Temptation Island oppure il loro amore non ha superato la prova? Lo riporta msn.com