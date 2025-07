Juventus Next Gen arriva anche Brugarello! Il difensore arriva dal Teramo | tutti i dettagli del colpo di mercato compiuto dalla dirigenza bianconera

di Marco Baridon Juventus Next Gen, dopo Mangiapoco arriva anche Brugarello! Il difensore arriva dal Taranto: tutti i dettagli di questo colpo di mercato. La Juventus Next Gen continua a rafforzarsi con l’arrivo di nuovi talenti per il futuro. Come appreso da , l’ultimo acquisto in ordine di tempo è Mattia Brugarello, difensore centrale classe 2005, che si unisce alla seconda squadra bianconera a titolo definitivo dal Teramo, club con il quale ha disputato un’ottima stagione in Serie D, collezionando 32 presenze. Il giovane difensore, cresciuto nel Monza, è un prospetto interessante per la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, arriva anche Brugarello! Il difensore arriva dal Teramo: tutti i dettagli del colpo di mercato compiuto dalla dirigenza bianconera

