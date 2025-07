Il viaggio gli abiti abbandonati l’amica irreperibile La mistreiosa scomparsa di Michael Frison

Da un anno si cerca Michael Frison. Il giovane britannico con origini italiane è scomparso tra le campagne di Luras e Luogosanto, in provincia di Sassari, il 12 luglio 2024: quella sera ha sentito la madre Cristina Pittalis per l’ultima volta, ma la donna viene avvisata della sparizione solo il 14 luglio. Il caso Frison è difficile e misterioso, e potrebbe giovarsi di maggiore collaborazione internazionale a livello investigativo, al fine di rintracciare una potenziale testimone chiave. Il timore è che qualcuno possa essersi approfittato della disponibilitĂ del 25enne ad aiutare il prossimo. “Ogni persona che ha incontrato Michael è rimasta estasiata dal suo sorriso e dai suoi modi gentili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il viaggio, gli abiti abbandonati, l’amica irreperibile. La mistreiosa scomparsa di Michael Frison

In questa notizia si parla di: frison - michael - viaggio - abiti

Il mistero della scomparsa di Michael Frison in Sardegna, la madre: “Come si fa a sparire senza tracce?” - “Le persone non scompaiono dalla faccia della terra senza lasciare tracce" ha dichiarato la madre del 25enne britannico sparito esattamente un anno fa nel Nord della Sardegna poche ore dopo il suo arrivo.

Michael Frison, nuove speranze da una foto: Potrebbe essere lui, ce lo ricorda tanto; Michael Frison, l'appello della mamma a Chi l'ha visto: «Aiutatemi a trovare mio figlio». Il giallo delle tele.

Luras, scomparsa di Michael Frison: l’appello della madre per una collaborazione internazionale - È trascorso un anno dalla scomparsa di Michael Frison, quando si trovava in vacanza in Gallura. olbia.it scrive

Michael Frison, l'appello della mamma a Chi l'ha visto ... - MSN - La mammma Cristina è presente in studio da Federica Sciarelli dove ripercorrono gli ultimi passi di Michael, soprattutto nel momento del ritrovamento degli abiti del ragazzo. Come scrive msn.com