I programmi in tv oggi 26 marzo 2025 | film e intrattenimento

Su Rai Uno Io Capitano, su Rai Due torna la serie Mare fuori Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Io Capitano. A Dakar, in Senegal, Seydou e Moussa sognano di trasferirsi in Europa. Preparano in segreto la partenza e si mettono in viaggio attraverso il Sahara, le prigioni libiche e il pericoloso Mar Mediterraneo. Tra furti, violenze e atti di umanità, Seydou impara a prendere in mano la propria vita e a condurre in porto il suo destino insieme a quello di molti altri.