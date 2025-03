Liberoquotidiano.it - Caso a Napoli, l'ombra delle scommesse sul match di Jacopo Berrettini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Brutto episodio capitato a, fratello minore del più conosciuto Matteo e anche lui giovane tennista in rampa di lancio. Il teatro è quello dellaTennis Cup, circondata da un tifo calorosissimo, anche troppo viste le conseguenze di ciò che stiamo per raccontare., infatti, era impegnato neldi qualificazione contro Giovanni Fonio, decisivo per entrare nel tabellone principale., attualmente n. 313 nel ranking ATP, s'è trovato avanti 5-3 al tie-break del terzo set e lì è cominciato il caos: ha sbagliato un comodo diritto, disturbato da un urlo arrivato dagli spalti un attimo prima di colpire la pallina.jr ha protestato con l'arbitro, ma inutilmente. Dopodiché, ha sbagliato un altro colpo sul 6-7, perdendo la partita e definitivamente anche la calma, distruggendo la racchetta alla Goran Ivanisevic e lanciando occhiate di fuoco sugli spalti nei confronti di quei tifosi che, intanto, si lasciavano andare all'euforia.