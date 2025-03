Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime, ATP Miami 2025 in DIRETTA: sfida complicata con l’imprevedibile canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del match tra Lorenzoe Félix, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP.Lorenzoin cerca del suo smalto migliore e quest’oggi avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità contro un avversario ostico come il. Il nativo di Carrara è arrivato fin qui sconfiggendo al secondo turno il francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5, in una partita sofferta e rischiata più volte di essere mandata sul binario sbagliato. D’altro canto, ilha rifilato un doppio 6-4 al qualificato Tristan Schoolkate, dando conferma del suo ottimo stato. Difatti in questi primi 3 mesi del nuovo annoha vinto un titolo a Montpellier e ha raggiunto la finale a Dubai, dove si è arreso a Tsitsipas.