L’Inter vuole riprendersi la forza che tutti le attribuivano prima di perdere scudetto, Champions e Mondiali per Club. In questo senso, racconta la Gazzetta, Chivu starebbe lavorando ad una particolare e intensa preparazione fisica, pur essendo la prima volta che di fatto che ne gestisce una per una squadra che dovrĂ lottare per il vertice. Dai dirigenti la massima fiducia. Sta di fatto che prima ci sarĂ da risolvere la polveriera creatasi proprio dopo il Mondiale per club con le dichiarazioni di Marotta e Lautaro. Chivu rifĂ l’Inter: la preparazione atletica per ridurre gli infortuni dell’anno scorso (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu vuole rifare l’Inter, non è possibile che muscoli e pensieri siano scoppiati così a fine stagione (Gazzetta)