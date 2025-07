Rovello Porro esplosione in pieno centro per tentare l’assalto al Bancomat

Esplosione stanotte in centro a Rovello Porro per assalto al bancomat. Poco prima delle 4,30 c'è stata un'esplosione a Rovello Porro, nella centralissima piazza Alessandro Porro, dove una banda di ladri ha cercato di impossessarsi dello sportello bancomat del Credito Cooperativo. Esplosione di notte nella piazza principale, paura a Rovello Porro L'esplosione è stata violenta .

