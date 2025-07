Rock in Roma 2025 | Ghali in concerto il 15 luglio 2025 all’Ippodromo delle Capannelle

GHALI 15 luglio 2025 Ippodromo delle Capannelle Apertura porte: h 19:00 Inizio concerto: h 21:45 Prezzi dei biglietti: PIT: € 60,00 + € 9,00 d.p. Posto unico: € 40,00 + € 6,00 d.p. Biglietti disponibili su rockinroma.com,  ticketone.it  e in tutti i punti vendita autorizzati Per la prima volta sul palco di Rock in Roma arriva GHALI, live il 15 luglio 2025 all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Sulla scia del recente successo nei palasport, con la tripletta da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue il prossimo anno sui palchi dei principali festival estivi tra cui Rock in Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rock in Roma 2025: Ghali in concerto il 15 luglio 2025 all’Ippodromo delle Capannelle

