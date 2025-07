Roma che accoglienza dei tifosi a Trigoria per Gasperini | VIDEO

Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, accolto ieri da un bagno di folla e tanto incitamento dai tifosi giallorossi a Trigoria. L'ex tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è arrivato ieri a Trigoria, pronto per cominciare (anche) sul campo la sua nuova avventura con la Roma. L'accoglienza dei tifosi giallorossi è stata strepitosa: guarda il video di Francesco Balzani per 'GazzettaTV'!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, che accoglienza dei tifosi a Trigoria per Gasperini | VIDEO

In questa notizia si parla di: roma - tifosi - trigoria - gasperini

Rosella Sensi: "Il rapporto con la Roma chiuso con insulti, ci hanno messo i tifosi contro. Totti-Real? Ecco la verità " - L`ex presidente della Roma Rosella Sensi si è raccontata a tutto tondo in un`intervista rilasciata al Corriere dello Sport: `Quando mio padre.

Europa League, tifosi dell’Athletic contro il VAR Di Paolo: accusato di tifare Roma - Se la Roma sta dimostrando una forma fisica ottima nell’ultimo periodo, cosa fondamentale per materializzare la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, è anche merito dell’assenza di impegni infrasettimanali, qualcosa di cui non si può chiaramente gioire ma fattuale.

Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio - Bologna, 14 magio 2025 – Spariti i pullman per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Brutta sorpresa questa mattina per molti tifosi del Bologna calcio in partenza: alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter rossoblu che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale (altri sono partiti sui treni o con mezzi propri).

Gasperini accolto dall’abbraccio dei tifosi a Trigoria: parte la nuova era giallorossa. Intanto la Roma accelera sul mercato: trattative in corso per Ríos, Ferguson e Wesley. #TgrLazio Danilo Fumiento Vai su X

Raduno Roma 2025/26: tifosi in festa per l’arrivo di Massara! È cominciata ufficialmente la nuova stagione della Roma: primo giorno a Trigoria per Gasperini e squadra (senza Solbakken, fuori dal progetto), mentre Abdulhamid si unirà al gruppo il 20 luglio. Vai su Facebook

Nuova stagione al via per la Roma con Gasperini. Tifosi carichi a Trigoria; Roma, che accoglienza per Gasperini! L'affetto dei tifosi a Trigoria; Parte il raduno della Roma, inizia l'era Gasperini: grande entusiasmo a Trigoria.

Gasperini, primo giorno di Roma con Massara: autografi e foto con i tifosi a Trigoria - L'allenatore salutato con grande entusiasmo: al via il ritiro giallorosso per la nuova stagione tra test atletici e fisici ... tuttosport.com scrive

Tre allenamenti al giorno e mercato: Roma, inizia l'era Gasperini - Il nuovo corso giallorosso nel segno della discontinuità rispetto al passato: tre settimane di lavoro durissimo davanti ... Lo riporta tuttosport.com