Mps e Mediobanca in linea con la Borsa nel primo giorno dell' ops

Partenza debole per Mediobanca e Mps nel primo giorno dell' offerta di scambio di Siena sull'istituto milanese. Piazzetta Cuccia alle prime battute della seduta cede lo 0,9% a 18,08 euro, il Monte l'1,3% a 6,82 euro, pressochĂ© in linea con il listino che perde circa l'1 per cento. L'offerta si concluderĂ l'8 settembre se se non ci saranno proroghe. Mps ha messo sul piatto 2,533 sue azioni per ogni azione Mediobanca. Oggi l'ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, spiegherĂ nei dettagli, in una conference call alle ore 15 con gli investitori, i motivi del no della banca all'offerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps e Mediobanca in linea con la Borsa nel primo giorno dell'ops

Mps,nel Q1 2025 utile a €413 mln (+24%) e CET1 record al 19,6%; prosegue Ops su Mediobanca, "in linea con la tempistica" - Ricavi stabili a €1.007 mln, margine d’interesse in calo ma compensato da commissioni e gestione finanziaria, in crescita i mutui; Mps valuta sinergie con mossa Mediobanca-Banca Generali Il Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un utile netto di 413 milioni di eu

Lunedì 14 luglio parte l'Ops del Monte dei Paschi su Mediobanca che si concluderà ai primi di settembre.