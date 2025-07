Artincirco Festival torna a Minerbio con lo spettacolo Pindarico

Trasformismo, trampoli e teatro di figura in un viaggio onirico. Un aviatore ormai vecchio ripercorre sul filo dei ricordi un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Si gonfia il pallone della mongolfiera: Tutti a bordo, si parte! Come in una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it