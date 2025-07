Aveva detto | ‘Non so ballare’ Poi Sinner incanta Wimbledon con Swiatek Ed è magia pura

La tradizione più attesa di Wimbledon ha regalato anche quest’anno un momento di pura magia. Il nostro Jannik Sinner e la polacca Iga Swiatek, freschi vincitori dei singolari maschile e femminile dei Championships 2025, hanno conquistato il pubblico durante la serata di gala all’All England Club con il tradizionale “ballo dei campioni”. Dal 1977, la cena dei campioni rappresenta uno dei momenti più iconici del torneo londinese. Dopo aver sollevato i prestigiosi trofei, i vincitori del singolare partecipano a questa cerimonia esclusiva che chiude ufficialmente lo Slam più antico del mondo. Il momento culminante è sempre il ballo rituale tra i due campioni, un’occasione unica per vedere i protagonisti del tennis mondiale in una veste più rilassata e umana. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Aveva detto: ‘Non so ballare’. Poi Sinner incanta Wimbledon con Swiatek. Ed è magia pura

