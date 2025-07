Concerto sul grand’organo F Zanin alla Chiesa Santa Maria Maggiore

Con il tradizionale Concerto dell’Assunta (ore 21) preceduto dal Vespro Solenne in canto gregoriano (ore20,30), il prof. Francesco Tasini, organista di fama, che ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni scientifiche e incisioni di alto valore, ci guiderà in un percorso musicale dedicato a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - grand - organo - zanin

Duo Cagno in “La Sonata”, concerto per flauto e pianoforte al Grand Hotel Savoia di Genova - In arrivo l’ultimo appuntamento nell’ambito del filone di concerti classici organizzati al Grand Hotel Savoia da Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Luminaria Empoli, grand opening con il concerto di Ivana Spagna - Empoli, 14 maggio 2025 - Tutto pronto per "Luminaria - Empoli Light Art", la manifestazione che verrà inaugurata con un grande evento aperto alla cittadinanza: sabato 24 maggio in piazza Farinata degli Uberti, a partire dalle 21.

Max Pezzali conquista il circuito, in 85mila per il concerto ‘Grand prix’: “Autodromo luogo epico. Un sogno che si avvera” - Imola, 12 luglio 2025 – Non è più solo Verstappen il Max dell’ Autodromo. Da questa notte, Pezzali ha legato il proprio nome a quello del circuito come il pluricampione del mondo della Red Bull, che qui ha vinto quattro delle cinque gare che hanno scandito il ritorno della Formula 1.

e unite dalla musica d’organo! Terzo appuntamento della stagione dei , con la doppia data dell’organista tra Slovenia e Italia. Una sinergia tra due luoghi sacri di un unic Vai su Facebook

Concerto sul grand’organo F. Zanin alla Chiesa Santa Maria Maggiore; Concerti in Basilica, Aquileia e Sveta Gora unite dalla musica; Quattro grandi concerti d'organo, quel filo rosso tra Aquileia e Monte Santo.

“Rassegna d’organo“ a Fezzano. Il concerto con musiche di Bach - Il concerto con musiche di Bach Con il pluripremiato Alessio Corti, in scena con il suo Bach, cala venerdì il sipario fezzanese della ’33ª Rassegna ... Riporta lanazione.it

Fossano, ultimo concerto per organo della stagione in Concattedrale - L’organista Carmelo Luca Sambataro e Isabella Stabio al sax eseguiranno musiche di Cimarosa, Vitali, Franck, Monti, Bruch, Fauré, Paganini Fossano. cuneo24.it scrive