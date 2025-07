Isola dei Famosi 2025 intervista a Paolo Vallesi | La decisione di sposarmi è maturata dopo due mesi che stavo sull’Isola Cristina ha meritato la vittoria Teresanna la più stratega Festival di Sanremo? Non credo che ci riproverò

Durante la finale dell’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi, non sono mancati attimi toccanti e sorprese inaspettate. A conquistare la vittoria è stata Cristina Plevani che aveva giĂ trionfato nella primissima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, a lasciare il segno nel cuore degli spettatori è stato Paolo Vallesi, che ha emozionato tutti con una romantica proposta di matrimonio, capace di spiazzare il pubblico e i presenti in studio. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Paolo Vallesi che ai nostri microfoni ha raccontato che l’idea della proposta di matrimonio è maturata proprio sull’Isola: “ Non solo Sara non si immaginava niente ma neanche pensava che potessi fare una cosa del genere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, intervista a Paolo Vallesi: “La decisione di sposarmi è maturata dopo due mesi che stavo sull’Isola. Cristina ha meritato la vittoria, Teresanna la piĂą stratega. Festival di Sanremo? Non credo che ci riproverò”

