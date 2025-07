Nessuna ha mai osato tanto Wimbledon occhi puntati su Charlotte la principessina rompe le regole dell’etichetta reale

L'atmosfera magica e solenne che accompagna da sempre il torneo di Wimbledon ha raggiunto il suo apice ieri sera con la finale maschile che ha visto trionfare Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. In un match carico di tensione e colpi spettacolari, l'italiano ha conquistato il titolo davanti a un pubblico d'eccezione. Come da tradizione, sugli spalti non è mancata la presenza della Royal Family britannica, che ha seguito ogni scambio con partecipazione ed eleganza, incarnando perfettamente lo spirito aristocratico del torneo più prestigioso al mondo. Occhi puntati, ovviamente, su Kate Middleton, patrona ufficiale del torneo per volere della defunta regina Elisabetta II.

Sinner strapazza Nardi a Wimbledon. Nessuna sorpresa nel derby azzurro - Londra, 1 luglio 2025 – Esordio vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Nel derby azzurro che si è disputato sull’erba londinese del campo numero uno l'altoatesino si è imposto sul ventunenne Luca Nardi con il risultato di 6-4 6-3 iniziando così nel migliore dei modi la sua avventura nello slam britannico e nel prossimo turno incontrerà l’australiano Aleksandar Vukic.

Wimbledon 2025: Jannik Sinner rassicura i fan, nessuna lesione al gomito e allenamento indoor prima dei quarti contro Shelton - Buone notizie per Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il colpo al gomito rimediato durante il match degli ottavi di finale di Wimbledon 2025 contro Grigor Dimitrov.

Il sogno si fa realtà, Sinner vince Wimbledon - (Sport) Eran circa le sette della sera quando Carlos Alcaraz non riesce a intercettare il servizio del suo avversario. ilmanifesto.it scrive

Wimbledon, Swiatek come Steffi Graf: Anisimova non vince neanche un game e scoppia in lacrime. Polemica sulla finale femminile - Wimbledon, Swiatek come Steffi Graf: Anisimova non vince neanche un game e scoppia in lacrime. Lo riporta sport.virgilio.it