Agenda Sindaco Gualtieri lunedì 14 luglio 2025

VISITA A MERCATO RIONALE DI CASAL BERTONE Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita il cantiere di completamento del Mercato rionale di Casal Bertone (Via Alberto Pollio, angolo via di Casal Bertone) PRESENTAZIONE NUOVO LOGO E FUTURO SVILUPPO MERCATO DI PORTA PORTESE Ore 11:30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del nuovo logo e del futuro sviluppo del mercato di Porta Portese (Sala delle Bandiere, Campidoglio) SFILATA DI DOLCE&GABBANA AI FORI IMPERIALI Ore 19:30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla sfilata “Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria” di Dolce&Gabbana (Fori Imperiali, via Sacra). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

