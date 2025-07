Tracciamento o abbonamento | Meta avrebbe deciso di sfidare l’UE non modificando il suo modello pay-or-consent

Secondo la legge europea sui gatekeeper digitali il modello di Meta che obbliga gli utenti a scegliere tra privacy e abbonamento a pagamento non va bene. Ma Meta non ha alcuna intenzione di cambiarlo e rischia multe salatissime. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Tracciamento o abbonamento: Meta avrebbe deciso di sfidare l’UE non modificando il suo modello “pay-or-consent”

In questa notizia si parla di: meta - abbonamento - modello - tracciamento

Trasporti, l'abbonamento MetroBusCity a metà prezzo fino al 30 giugno - Ci sono ancora 15 giorni di tempo per poter approfittare della promozione dell’abbonamento integrato “MetroBusCity”, disponibile infatti fino al 30 giugno al prezzo agevolato di 120 euro, equivalenti a soli 10 euro al mese o circa 0,33 centesimi al giorno.

Amazon lancia l’abbonamento Prime a metà prezzo, ma solo per alcuni clienti specifici - Sconto del 50% sull'abbonamento Amazon Prime per i giovani tra i 18 e i 22 anni, anche se non frequentano l'università .

Instagram a pagamento: cosa significa il messaggio di Meta che ti propone un abbonamento - Per adeguarsi alle norme sulla privacy valide nei Paesi dell'Unione europea Meta ha creato una versione dei suoi prodotti senza inserzione personalizzate, ma per utilizzarla bisogna pagare un abbonamento mensile.

Tracciamento o abbonamento: Meta avrebbe deciso di sfidare l’UE non modificando il suo modello “pay-or-consent”; Meta introdurrà solo modifiche limitate al suo modello pubblicitario nell'ambito dell'indagine DMA in corso; Meta e il modello di abbonamento senza pubblicità : i dettagli della vicenda.

Meta non può usare il modello "Consenti o Paga" - Punto Informatico - In base alla decisione del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), valida per tutte le piattaforme online di grandi dimensioni, gli utenti ... Riporta punto-informatico.it

Meta e il modello di abbonamento senza pubblicità: i dettagli ... - MSN - Lanciato nel 2023 nell'UE, ha ricevuto critiche per il modello 'pay or consent'. Si legge su msn.com