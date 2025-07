Samsung Galaxy Z Fold7 | Recensione Completa Specifiche Novità e Offerte Disponibili

Scopri il nuovo Samsung Galaxy Z Fold7: specifiche, novità, fotocamera da 200?MP e tutte le promo attive. 🔗 Leggi su Defanet.it © Defanet.it - Samsung Galaxy Z Fold7: Recensione Completa, Specifiche, Novità e Offerte Disponibili

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy - fold7 - specifiche

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

#Samsung Galaxy Z Fold 7: specifiche e prezzi del modello Z più sottile e leggero finora #GalaxyUnpacked #GalaxyZFold7 Vai su X

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip FE ufficiali in Italia: un passo avanti verso il futuro #SamsungGalaxyZFold7 https://gizchina.it/2025/07/samsung-galaxy-z-fold-7-z-flip-7-fe-specifiche-tecniche-prezzo-uscita/ Vai su Facebook

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Flip 7 FE sono ufficiali: SPECIFICHE e PREZZI; Samsung Galaxy Z Fold7: un innovativo smartphone pieghevole; I pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 sono ufficiali, ecco prezzi e caratteristiche.

Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE: le specifiche complete in un nuovo leak - Roland Quandt di WinFuture ha infatti svelato le specifiche complete dei nuovi pieghevoli che verranno presentati: Sams ... Si legge su msn.com

Galaxy Z Fold7 esce allo scoperto: Samsung annuncia il nuovo foldable con specifiche tecniche e prezzi italiani - Nel corso dell'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone pieghevole con apertura a libro. Secondo msn.com