Cina | commercio estero +2,9% a gen-giu

Le importazioni e le esportazioni totali di beni della Cina denominati in yuan sono aumentate a 21.790 miliardi di yuan (circa 3.050 miliardi di dollari) nella prima meta’ del 2025, con un aumento del 2,9% su base annua, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il tasso di crescita e’ accelerato rispetto all’aumento del 2,5% registrato nei primi cinque mesi dell’anno, secondo l’Amministrazione generale delle dogane (GAC). Le esportazioni del Paese sono aumentate del 7,2% su base annua nei primi sei mesi dell’anno, mentre le importazioni sono diminuite del 2,7%, secondo i dati della GAC. Le importazioni e le esportazioni totali di beni della Cina denominati in yuan sono aumentate a 21. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: commercio estero +2,9% a gen-giu

Cina, "economia notturna" stimola il consumo Negli ultimi anni, diverse località in tutta la Cina si sono impegnate a sviluppare le attività di consumo...

