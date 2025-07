WWE | Seth Rollins in stampelle nel backstage di Evolution Triple H | La situazione non sembra buona

Un fulmine a ciel sereno l’infortunio al ginocchio di Seth Rollins nel corso del suo match di Saturday Night’s Main Event contro LA Knight. Un infortunio “legittimo” che ha poi portato ad una conclusione affrettata del match in favore della Megastar e secondo alcuni anche ad un ulteriore cambio di piani nel corso della serata. Tra il possesso della valigetta del Money In The Bank e la neonata stable che stava dominando Raw con Heyman, Bron Breakker e Bronson Reed tanti potrebbero essere i cambiamenti che Triple H e il team creativo dovranno fare nei prossimi mesi se l’infortunio dovesse rivelarsi abbastanza serio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

