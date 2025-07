Contro la guerra il riarmo e l' economia del fossile | a Brindisi la manifestazione regionale

BRINDISI - Sabato 19 luglio 2025, alle ore 18.00, con partenza da Piazza Crispi (stazione ferroviaria) a Brindisi, avrà luogo la manifestazione regionale promossa dalla campagna nazionale “Per il clima, fuori dal fossile”, dalla Rete dei comitati per la pace di Puglia, dal Comitato contro il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

DALLA PUGLIA NIENTE BASI MILITARI PER LA GUERRA! Manifestazione regionale a Brindisi Sabato 19 Luglio | ore 18.00 Piazzale della Stazione Vai su Facebook

Contro la guerra, il riarmo e l'economia del fossile: a Brindisi la manifestazione regionale; Camp No Fox No Nuke: a Ostuni quattro giorni di protesta e cultura per la giustizia climatica; Dal 17 al 20 luglio Ostuni Climate Camp 2025.

Brindisi scende in piazza per la pace, il clima e contro il riarmo: sabato il corteo regionale

