Almeno 10 minori sono rimasti uccisi ieri nella Striscia di Gaza a seguito di un raid aereo condotto da Israele contro una stazione di rifornimento idrico a Nuseirat, nel centro del territorio costiero palestinese, che ha colpito la folla in fila per ricevere dell’acqua, in un incidente causato, secondo i militari di Tel Aviv, da un “malfunzionamento tecnico”. Il bilancio delle vittime è stato confermato all’agenzia di stampa francese Afp dal portavoce della Protezione civile della Striscia, Mahmoud Bassal, secondo cui almeno 43 persone sono morte negli attacchi israeliani condotti nelle precedenti 24 ore a Gaza mentre i colloqui per la tregua in corso a Doha, in Qatar, restano in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaza, raid di Israele colpisce la folla in fila per l’acqua: uccisi 10 bambini. L’Idf: “Errore tecnico”