Mandello prende corpo il nuovo sottopasso | ecco gli imponenti prefabbricati

Prende sempre più corpo il nuovo sottopasso ferroviario in via Parodi a Mandello. In questi giorni, dopo la spettacolare demolizione del vecchio manufatto, i mandellesi (e gli utenti della SP72) non hanno potuto non notare l'enorme prefabbricato di cemento già posizionato dagli operai di Rfi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: mandello - prende - corpo - sottopasso

Mandello, prende corpo il nuovo sottopasso: ecco gli imponenti prefabbricati.

Mandello. Al via la demolizione del ponte ferroviario, via Parodi ... - MANDELLO – Da oggi lunedì 16 giugno a partire dalle ore 07 fino al 10 settembre, il ponte della ferrovia di Via Parodi sarà demolito e ricostruito. Segnala msn.com

Via ai lavori al sottopasso di Novegolo: estate di disagi per la ... - MSN - Il sottopasso di via per Novegolo resterà chiuso 40 giorni; in contemporanea lavori anche a Mandello. msn.com scrive