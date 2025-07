Scoperto laboratorio abusivo per melassa destinata ai narghilè

Tempo di lettura: < 1 minuto Un laboratorio abusivo, gestito da un cittadino siriano di 41 anni, in cui si produceva tabacco destinato alla pratica ‚ÄúShisha‚ÄĚ, √® stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Camposano, in provincia i Napoli. Il laboratorio, dove si lavorava e trasformava il tabacco grezzo nella melassa da utilizzare per il narghil√®, √® stato scoperto dalle fiamme gialle in un appartamento condominiale. I militari del secondo gruppo Napoli hanno sequestrato oltre una tonnellata di tabacco aromatizzato, circa 900 kg. di sostanze per la lavorazione del prodotto, 35 macchinari e utensili per la produzione e il confezionamento, oltre 25mila buste e etichette, 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

