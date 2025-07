Brasile | cardiologo si specializza in Cina per curare meglio pazienti in patria

Il cardiologo interventista brasiliano Gabriel de Castro Castelo si sta formando a Xiamen, nella Cina orientale. Dal Brasile alla Cina, si sta impegnando per migliorare le tecniche di cura per portare maggiori benefici ai suoi pazienti in patria. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635927463592742025-07-14brasile-cardiologo-si-specializza-in-cina-per-curare-meglio-pazienti-in-patria Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Brasile: cardiologo si specializza in Cina per curare meglio pazienti in patria

In questa notizia si parla di: cina - brasile - cardiologo - pazienti

Brasile: Lula, collaborera’ con Cina per rafforzare voce del Sud globale - Il Brasile intende collaborare con la Cina per rafforzare la voce del Sud globale nella difesa del multilateralismo e del libero scambio, ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Cina-Brasile: sostengono Russia e Ucraina in avvio di dialogo diretto - La Cina e il Brasile oggi hanno concordato di migliorare la comunicazione e il coordinamento sulla crisi ucraina e di sostenere la Russia e l’Ucraina nell’avvio di un dialogo diretto.

Cina-Brasile: rilasciano dichiarazione congiunta su crisi ucraina - La Cina e il Brasile oggi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla crisi ucraina. Secondo la dichiarazione, Cina e Brasile accolgono con favore la proposta del presidente russo Vladimir Putin di avviare colloqui di pace e la risposta positiva del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

