Carcere per il nipote del boss per la Cassazione | Si è messo a disposizione della famiglia

Resta in carcere Michele Mezzero detto o' malese, nipote del boss Antonio Mezzero. E' quanto disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Massimo Ricciarelli, che si è pronunciata sull'istanza del nipote del boss avverso la pronuncia del tribunale del riesame di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Baby Gang videochiama Pandetta dal palco. Ma il nipote del boss è in carcere - "È mio fratello, un c... di casino per Niko Pandetta", ha incitato il pubblico dal palco di Catania l'artista, mostrando lo smartphone in cui si è visto il volto dell'amico che si trovava in carcere per spaccio

"Sala da poker abusiva alla Kalsa", arriva il dissequestro per il nipote del boss Gino "u mitra" - Dissequestrati un computer e il registro dei soci dell'associazione "Pkp Poker Palermo", il cui legale rappresentante è Danilo Abbate, nipote del boss della Kalsa Luigi Abbate, alias Gino "u mitra", tornato libero di recente dopo anni di carcere.

Mafia a Brescello: la nipote del boss. “Otto anni a Rosita Grande Aracri” - Reggio Emilia, 30 maggio 2025 – Otto anni di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a processo con rito abbreviato per l’accusa di associazione mafiosa nel filone di ‘ndrangheta ’Grimilde-bis’.

Processo Farmabusiness: la Cassazione conferma tutte le condanne. VIDEO; Luigi Giuliano finisce in carcere. Esecutiva la condanna a 16 anni. È il nipote del super boss di Forcella; Armi e droga, 8 condanne nel clan Palermiti. Sconto al boss pentito.

