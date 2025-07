Tris di medaglie in Germania per Sorcionovo

Un grande Europeo quello che ha disputato Alice Sorcionovo in Germania. Dopo il bronzo nella staffetta "americana" e l’oro nel Giro sprint su strada, la giovane pattinatrice di Montecosaro ha vinto sabato sera un’altra medaglia: il bronzo sui 100 metri in corsia, sempre su strada. E sarebbe potuto essere un metallo più prezioso se solo non fosse caduta nella sfida dei quarti, riportando diverse escoriazioni e un grosso spavento. Ha corso infatti, subito dopo, la semifinale non al meglio delle condizioni fisiche ed è stata battuta dalla concorrente francese che poi si è aggiudicata l’oro. In ogni caso Alice si è rifatta, più tardi, nella finale di consolazione dove ha battuto l’altra azzurra, Asja Varani, conquistando così la sua terza medaglia di questi campionati europei, svoltisi a sud di Francoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tris di medaglie in Germania per Sorcionovo

In questa notizia si parla di: germania - sorcionovo - tris - medaglie

Tris di medaglie in Germania per Sorcionovo.

Tris di medaglie in Germania per Sorcionovo - Un grande Europeo quello che ha disputato Alice Sorcionovo in Germania. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Alice Sorcionovo brilla nel campionato italiano di pattinaggio con tre ... - Alice Sorcionovo conquista tre medaglie al campionato italiano di pattinaggio, confermando il suo talento tra le Senior. Secondo ilrestodelcarlino.it