tesmec contratto quadro da 54 milioni con terna per la fornitura di sistemi di automazione delle stazioni elettriche

Grassobbio. Tesmec S.p.A., societĂ a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonchĂ© di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia la firma, in esito a una procedura di gara da comparto qualificato, tramite la propria controllata Tesmec Automation S.r.l., di un contratto quadro del valore complessivo pari a 54 milioni di euro (36 milioni di euro, piĂą 18 milioni di euro in opzione) con Terna Rete Italia S.p.A., societĂ del Gruppo Terna che si occupa dell’esercizio, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, relativo alla fornitura in opera di Sistemi di Automazione delle Stazioni Elettriche RTN “SAS 2021”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

