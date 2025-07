Ex scalo merci, tutte le perplessità degli architetti aretini.

Arezzo, 14 luglio 2025 – Il presidente dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Arezzo interviene a seguito della conferenza stampa del 23 giugno, in cui l’Amministrazione Comunale ha presentato e illustrato il progetto “Terzo luogo” sull’area ex scalo merci. L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo partecipa con alcune riflessioni, esprimendo qualche perplessitĂ tanto sul merito quanto sul metodo con il quale è stato impostato il processo di trasformazione di questo importante ambito urbano. PerplessitĂ che non escludono la propria disponibilitĂ a contribuire su tematiche così importanti per la cittĂ , specialmente quando queste incidono sulle ereditĂ che scelte così rilevanti lasciano, in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

