Non poteva mancare il patron Romano Amadei alla prima uscita stagionale della Reggiana in quel di Cavola. È arrivato sorridente con amici e al fianco del vicepresidente Giuseppe Fico. Poi ha preso posto in tribuna al fianco degli altri dirigenti, e ha osservato con attenzione i granata, tra occasioni mancate e gol realizzati. All’intervallo ci ha rilasciato alcune dichiarazioni tra la solita vena ironica e la saggezza che rendono sempre uniche le sue parole. Patron Romano Amadei, come si sta quassù a Cavola? "Bene, sono venuto a prendere del fresco. Ci sono un bel po’ di curve per venire fino a qui, devo dirlo eh". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Amadei: battute, appelli e futuro : "Non abbiamo trovato compratori"

