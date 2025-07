Fate largo c’è Leoni in attesa Milan e Inter lavorano sugli esuberi Il Parma non arretra | 40 milioni

e Mattia Todisco L’Italia chiamò. E non solo. Sono e saranno i giorni di Giovanni Leoni: 17 presenze in Serie A con il Parma, 18 anni, oggetto del desiderio da Milano alla Premier. Maturità scientifica appena incorniciata (si iscriverà a Scienze motorie), maturità calcistica da costruire ma, sulle spalle, l’etichetta da enfant prodige. Tanto che, nonostante non abbia ancora giocato con la Nazionale U21, Gennaro Gattuso lo ha già contattato. In agenda, forse, le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, a settembre, con Estonia e Israele. Il suo nome, di certo, è sulle agende di molti. Da tempi non sospetti su quella del Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fate largo, c’è Leoni in attesa. Milan e Inter lavorano sugli esuberi. Il Parma non arretra: 40 milioni

In questa notizia si parla di: leoni - parma - fate - largo

Leoni Juventus, il giovane difensore del Parma spegne Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa! - Leoni Juventus, il difensore del Parma blocca Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa per il futuro.

Leoni Juve, arriva l’annuncio di Cherubini sul futuro del difensore: parole nette dell’ad del Parma. Tutti gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Leoni Juve, arriva l’annuncio di Cherubini sul futuro del difensore: novità importanti sul giovane calciatore.

Parma, Cherubini: "Leoni? Chi è nell'ambiente sa quali sono le sue qualità " - Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita del match con la Lazio.

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro Non è questo il tempo di Leoni all’Inter. Non lo è ancora, perché il Parma tiene alta l’asticella. Ma l’obiettivo è chiaro, la prima fila è dichiarata. Serve pazienza e l’Inter ne ha. Però è logico anche guarda Vai su Facebook

Fate largo, c’è Leoni in attesa. Milan e Inter lavorano sugli esuberi. Il Parma non arretra: 40 milioni.

Fate largo, c’è Leoni in attesa. Milan e Inter lavorano sugli esuberi. Il Parma non arretra: 40 milioni - Marotta si gioca la carta Chivu, ma serve vendere un centrale. msn.com scrive

Leoni, il Parma "spara" 40 milioni di euro per il cartellino - Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, rischia di diventare "inaccessibile" per le big di Serie A: come riportato da "Calciomercato. Lo riporta tuttojuve.com