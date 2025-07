Sofia Raffaeli, seguita a Desio dall’allenatrice Elena Aliprandi, torna in pedana con nuovi obiettivi e nuove sfide. Dopo la recente separazione dall’allenatrice Claudia Mancinelli, la campionessa marchigiana è pronta a ripartire da Milano, dove dal 18 al 20 luglio prenderà parte all’attesissima tappa conclusiva del circuito World Cup di Ginnastica Ritmica. Un evento internazionale che anticipa il Mondiale di Rio de Janeiro (in programma a metà agosto) e che vedrà in azione le migliori interpreti della disciplina. A fare da palcoscenico a tre giorni di grande ginnastica sarà l’ Unipol Forum di Milano, teatro di eleganza, potenza e tecnica ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Raffaeli alla World Cup . Esame di maturità a Milano