Testimoni di Geova | tre giorni per parlare di pura adorazione

A Bologna torna una delle maggiori organizzazioni di congressi internazionali: una fonte di ispirazione per le comunitĂ e un impulso per l’economia locale Considerato l’interesse di molte persone per la fede e la spiritualitĂ , i Testimoni di Geova stanno estendendo a tutti l’invito ad. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La figlia "ghostata" e il plauso del religioso, l'audio shock. Il lato oscuro dei Testimoni di Geova - C’è voglia di raccontare, di portare alla luce le loro storie. Storie di chi per anni ha frequentato il “rigore di alcuni gruppi religiosi”, ambienti a volte difficili da decifrare, dove “si seguono regole e si è sottoposti a controlli e verifiche su quanto si è predicato”.

Paderno Dugnano, i testimoni di Geova vendono il tempio ai musulmani; Senago e Novate scosse da morte di dipendenti comunali | ANTEPRIMA - La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia che a Paderno Dugnano, la comunitĂ dei testimoni di Geova ha venduto il tempio ai musulmani.

Paderno Dugnano, i Testimoni di Geova vendono l’immobile alla comunità islamica: “Ma non sarà una moschea” - La casa della cultura musulmana ha una nuova sede a Paderno Dugnano. L’immobile di via Meda 11 a Paderno Dugnano è stato venduto dalla congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

In Russia Testimoni di Geova ancora sotto attacco: "Autorità armate ... - “L’organizzazione dei testimoni di Geova non fu eliminata, e i suoi membri non smisero di parlare della loro fede. Scrive dire.it

Testimoni di Geova, un congresso di tre giorni ad Arezzo Fiere - la Nazione - Ad Arezzo attese oltre 15000 persone per il congresso annuale dei Testimoni di Geova ... Lo riporta lanazione.it