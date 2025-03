Anteprima24.it - Ieri in Campania: in memoria di Mary, una 15enne portata via dall’affetto dei suoi cari

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 19 marzo 2025. Avellino – Passa inesorabile il tempo ma non il dolore per la perdita di una giovanissima figlia che per un brutto e inaccettabile destino è statavia all’affetto deia soli 15 anni. (LEGGI QUI) Benevento – Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha inaugurato questa mattina gli 8 pozzi già operativi di San Salvatore Telesino alla presenza del sindaco del paese sannita Fabio Romano, del presidente della Provincia Nino Lombardi, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e di numerosi altri primi cittadini. Presente il presidente dell’Eic Campano Luca Mascolo. (LEGGI QUI)Caserta – La Sezione Giurisdizionale per la Regionedella Corte dei conti, con sentenza depositata in data 11 marzo 2025, ha condannato 18 dipendenti del Centro per l’Impiego di Teano (CE) a risarcire i danni in favore della Provincia di Caserta, per aver attestato falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro.