Fanpage.it - Francesco Grandolfo: “Faccio tripletta al debutto in Serie A, dopo 2 anni inspiegabilmente sono in D”

Leggi su Fanpage.it

oggi ha 32e gioca nel Monopoli inC. All'Italia del calcio si era presentato con unada sogno all'esordio inA col Bari, poi il Calcioscommesse: "Ma io per fortuna non ero in quello spogliatoio".