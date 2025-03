Romadailynews.it - Buon compleanno Mattia Destro, Guido Bertolaso, Francesco Sini…

Leggi su Romadailynews.it

Fabiani, Antonio Bassolino, Giuseppe Pecoraro, Silvano Martina, Spike Lee, Catherine Ashton, Michele Piras, Isolde Kostner, Fernando Torres.Oggi 20 marzo compiono gli anni:Sini, manager, giornalista; Marisa Caciolli, ex cestista; Giorgio de Giuseppe, politico; Giacomo Randazzo, dirigente sportivo; Piero Antonio Toma, giornalista;Fabiani, ex rettore Roma Tre; Giovanni Nardi, giornalista; Alfredo Pesenti, ex calciatore Atalanta; Alida Cappellini, attrice, doppiatrice, scenografa; Arcangelo Pinelli, schermidore; Stefano Gragnani, attore; Alfio Speranza, politico; Antonio Bassolino, politico; Alberto Sinigaglia, giornalista; Roberta Amadei, cantante; Claudio Trachelio, ex atleta; Giancarlo Alessandrini, fumettista.Inoltre, festeggiano il, medico, ex capo Protezione civile; William Hurt, attore; Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma; Giancarlo Raffaeli, ex calciatore Perugia, Rimini; Oreste Ruggiero, architetto, scrittore; Ugo Zottin, generale; Carlo Ciattini, vescovo; Matteo Brigandì, avvocato, politico; Alberto Manenti, militare, funzionario; Silvano Martina, ex calciatore Genoa, Torino, Lazio, procuratore; Salvatore Cusimano, giornalista;Baldarelli, politico; Renato Capacci, politico; Stefania Minardo, ballerina, coreografa; Catherine Ashton, ex Alta commissaria Ue politica estera; Sarah Felder, ex slittinista; Pietro Reichlin, economista; Costantino Boffa, politico; Spike Lee, regista, sceneggiatore, attore; Felice Garzilli, ex calciatore Cremonese.